Abapó sobrevive con cisternas tras perder su sistema de agua por intensas lluvias

Las intensas lluvias e inundaciones que azotan al departamento de Santa Cruz han dejado a la zona de Abapó en una situación crítica de vulnerabilidad. Tras días de aislamiento y carencia de servicios básicos, los pobladores finalmente recibieron suministro de agua potable mediante camiones cisterna.

La fuerza de las riadas destruyó la red de distribución local, dejando a cientos de familias sin una gota de agua en sus hogares. “El agua se ha llevado las cañerías. Está difícil que se arregle esto”, lamentó un comunario afectado por el desastre.

Ante la desesperación, muchos habitantes se vieron obligados a recurrir a métodos precarios para hidratarse durante las jornadas previas. “Hemos estado tomando de la lluvia, de las goteras. Hoy ya no había porque no había lluvia”, relató uno de los vecinos ante la llegada del auxilio.

Aunque el despliegue de cisternas representa un alivio inmediato, la incertidumbre sobre la duración del suministro y la reparación de los daños persiste. Una comunaria expresó su preocupación: “No sé hasta cuándo nos alcanzará el agua. Tendremos que esperar que nos traigan como nos están trayendo ahora”.

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