TEMAS DE HOY:
Captura de Sebastián Marset Sebastián Marset "jalador" de aretes

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Abapó sobrevive con cisternas tras perder su sistema de agua por intensas lluvias

El desborde de ríos arrastra la infraestructura básica y obliga a la distribución de emergencia.

Ximena Rodriguez

13/03/2026 21:53

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Las intensas lluvias e inundaciones que azotan al departamento de Santa Cruz han dejado a la zona de Abapó en una situación crítica de vulnerabilidad. Tras días de aislamiento y carencia de servicios básicos, los pobladores finalmente recibieron suministro de agua potable mediante camiones cisterna.

La fuerza de las riadas destruyó la red de distribución local, dejando a cientos de familias sin una gota de agua en sus hogares. “El agua se ha llevado las cañerías. Está difícil que se arregle esto”, lamentó un comunario afectado por el desastre.

Ante la desesperación, muchos habitantes se vieron obligados a recurrir a métodos precarios para hidratarse durante las jornadas previas. “Hemos estado tomando de la lluvia, de las goteras. Hoy ya no había porque no había lluvia”, relató uno de los vecinos ante la llegada del auxilio.

Aunque el despliegue de cisternas representa un alivio inmediato, la incertidumbre sobre la duración del suministro y la reparación de los daños persiste. Una comunaria expresó su preocupación: “No sé hasta cuándo nos alcanzará el agua. Tendremos que esperar que nos traigan como nos están trayendo ahora”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD