Paraguay pedirá la extradición de Sebastián Marset

El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón, confirmó que una vez reciban la confirmación oficial de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, iniciarán el trámite legal para solicitar su extradición. No obstante, aclaró que la decisión final dependerá de las autoridades judiciales bolivianas.

La autoridad también indicó que recibieron información de que el presunto narcotraficante podría ser remitido de forma inmediata a Estados Unidos, en atención a un requerimiento de ese país.

“Una vez que tengamos la documentación, obviamente nosotros activaremos nuestra petición también con fines de extradición y detención preventiva”, indicó Rolón, según declaraciones recogidas por el diario ABC Color.

El fiscal general sostuvo que Paraguay reclamará formalmente la extradición de Marset para que enfrente a la justicia en ese país.

“El camino es el de la ley y del Estado de derecho. Paraguay lo hará con toda seguridad”, afirmó.

Rolón confirmó que Marset tiene una causa abierta en Paraguay derivada de la operación 'A Ultranza Py', que tuvo lugar en febrero de 2022 y es considerada la más grande ejecutada hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

El uruguayo estaba prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz.

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