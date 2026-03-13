“Marset fue encontrado solo y descansando en su domicilio”: Gobierno revela detalles del operativo en Santa Cruz

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, brindó detalles sobre el operativo que permitió la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica, en un operativo realizado en la madrugada en la ciudad de Santa Cruz.

Según explicó la autoridad, la detención fue el resultado de semanas de trabajo de inteligencia realizado por unidades especializadas de la Policía Boliviana, que lograron ubicar al fugitivo tras un proceso de investigación minucioso.

“El proceso de construcción de la investigación para la captura de Marset ha durado semanas. Se recolectaron indicios, señales y actividades que iba teniendo este individuo”, señaló Oviedo.

Investigación y ubicación del narcotraficante

El ministro indicó que la policía logró identificar dos viviendas en Santa Cruz vinculadas al narcotraficante, donde se concentraron las labores de seguimiento.

Tras comunicar la información al presidente Rodrigo Paz Pereira, se decidió ejecutar el operativo para capturarlo.

“Decidimos tomar la decisión de ir a la captura de este narcotraficante que es uno de los tres o cuatro más grandes del mundo”, afirmó.

Operativo policial en la madrugada

Para la intervención se movilizaron unidades especializadas de la Policía provenientes de La Paz, Oruro y Cochabamba, que fueron trasladadas con absoluta reserva a Santa Cruz para evitar filtraciones.

Los efectivos fueron aislados previamente en una vivienda fuera de la ciudad para mantener la confidencialidad del operativo.

La intervención se realizó en la madrugada con dos objetivos simultáneos:

la vivienda donde se encontraba la seguridad de Marset y la casa donde residía el narcotraficante.

Los policías rodearon primero la casa de seguridad para impedir cualquier reacción del grupo armado y posteriormente ingresaron al inmueble donde se encontraba Marset.

Captura rápida y sin heridos

Oviedo explicó que el operativo fue rápido y preciso, permitiendo detener al narcotraficante sin enfrentamientos.

“Se lo encontró descansando. Fue detenido con todas las formalidades de trato humano que corresponde”, señaló.

Durante el operativo también se identificó el vehículo blindado de alta gama que utilizaba Marset, con blindaje nivel siete, uno de los más altos disponibles.

Armamento y detenidos

En el lugar se encontraron dispositivos electrónicos, celulares, tablets y armamento de alto calibre, entre ellos fusiles AK-47 de fabricación rusa.

Además, fueron detenidas cuatro personas, integrantes de la seguridad del narcotraficante, entre ellas ciudadanos de Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay.

Las personas aprehendidas fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Traslado inmediato a Estados Unidos

Tras su captura, Marset fue trasladado al aeropuerto de Viru Viru y posteriormente entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El narcotraficante fue expulsado del país y enviado a Estados Unidos alrededor de las 08:30 de la mañana, en cumplimiento de una orden internacional de captura.

El ministro explicó que la decisión de expulsarlo de forma inmediata se tomó debido a la fragilidad del sistema penitenciario boliviano y al riesgo que representaba mantenerlo detenido en el país.

“Marset en un recinto penitenciario podría haber generado asesinatos o hechos violentos”, señaló.

Investigación continúa

Finalmente, Oviedo afirmó que la captura de Marset representa un resultado del trabajo profesional de la Policía Boliviana y del compromiso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

“Este resultado es producto del profesionalismo de la policía y de la decisión del Gobierno de combatir el crimen organizado”, concluyó.

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