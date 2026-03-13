Un vehículo quedó parcialmente suspendido luego de que se registrara el hundimiento de la capa asfáltica en la avenida Escuadrón Velasco, a la altura del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió aproximadamente a dos cuadras del sector, cuando el conductor circulaba por la vía y repentinamente el pavimento cedió.

El motorizado terminó prácticamente sostenido sobre tres ruedas, generando preocupación entre los transeúntes y conductores que se encontraban en la zona.

El propietario del vehículo relató que el incidente ocurrió de manera inesperada mientras transitaba por el lugar.

“Estábamos pasando y de pronto se hundió la avenida. Estamos esperando una grúa a ver qué es lo que pasa”, señaló.

El conductor indicó que no se registraron personas heridas a causa del incidente. En el vehículo se encontraba acompañado por un amigo y ambos se dirigían a recoger a su hijo del colegio.

“Fue suave, se hundió el piso y estamos esperando a que venga la grúa”, añadió.

Tras lo ocurrido, el motorizado permanece en el lugar a la espera de ser retirado con ayuda de una grúa, mientras vecinos y conductores piden la intervención de las autoridades para verificar el estado de la vía y evitar nuevos incidentes.

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