Talento cochabambino: Jóvenes investigadoras presentan libros sobre identidad y género

Este jueves, la ciudad fue testigo del lanzamiento de dos importantes aportes bibliográficos que nacen del rigor académico y la sensibilidad social. Las jóvenes cochabambinas Rafaela Ramos Fernández y Ericka Andrea Suárez Valle, investigadoras de la carrera de Comunicación Social de la UCB, presentaron sus obras: “Entre Danzas y Memorias” y “Mujeres y Prensa”.

Ambas publicaciones buscan no solo enriquecer el repositorio intelectual del país, sino también ofrecer una lectura accesible para cualquier ciudadano interesado en comprender las raíces y transformaciones de nuestra sociedad.

La danza como herencia familiar

Rafaela Ramos Fernández propone una mirada disruptiva hacia la "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad". En su libro “Entre Danzas y Memorias”, Ramos se aleja de las descripciones macro y se sumerge en la historia de la familia Saracho Prudencio.

"He hablado sobre mi familia y el Carnaval de Oruro, que es en realidad lo que es patrimonio cultural. Es un relato más humano, de por qué somos tantas las generaciones que participamos y cuál es ese sentido que hay detrás", explicó la autora.

50 años de la mujer en los medios

Por su parte, Ericka Andrea Suárez Valle presentó “Mujeres y Prensa: 50 años de representaciones de la mujer cada 8 de marzo (1975-2024)”. Aprovechando la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Suárez analiza cómo el diario Los Tiempos ha retratado el rol femenino durante medio siglo.

Su trabajo es un viaje crítico por la historia, analizando estereotipos y la evolución del enfoque de género en el periodismo boliviano. "Es un libro que habla mucho de cómo se ha mostrado a la mujer en los medios y, por ende, en la sociedad", destacó Ericka.

En un esfuerzo por democratizar el conocimiento y fomentar la lectura en la juventud valluna, ambas obras están disponibles para descarga gratuita en formato digital. Puede acceder a ellas a través de la página oficial de la UCB.

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