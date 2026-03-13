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¿Continuará la lluvia este sábado? Así estará el clima en la capital cruceña

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se prepara para una transición meteorológica significativa durante este sábado 14 de marzo.

Ximena Rodriguez

13/03/2026 19:58

Foto: Freepik.
Santa Cruz

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La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se prepara para una transición meteorológica significativa durante este sábado 14 de marzo. Tras las condiciones previas registradas hoy, el reporte confirma la llegada de tormentas eléctricas dispersas que dominarán gran parte de la jornada diurna.

Para este sábado, se espera una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 22°C, reflejando un ambiente cálido pero condicionado por la inestabilidad. Los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad de 13 mph, aportando una sensación de humedad constante en el ambiente.

La probabilidad de precipitaciones será variable, iniciando con un 30% durante el día y aumentando críticamente hacia la noche. Al finalizar la jornada, se prevé que la lluvia ligera se consolide con un 50% de probabilidad de ocurrencia.

Finalmente, las autoridades y ciudadanos deberán considerar un índice UV de 9, categorizado como muy alto pese a la nubosidad. La combinación de una humedad del 73% y las tormentas eléctricas definirá un cierre de semana marcado por la precaución climática.

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