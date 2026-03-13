La historia de Hortencia: volvió al colegio a los 44 y a los 71 se graduó en Lingüística e Idiomas

La historia de superación de Eulogia Hortencia Condori, de 71 años, se convirtió en un ejemplo de perseverancia y educación. A los 44 años decidió volver al colegio para concluir el bachillerato y, muchos años después, logró obtener su título universitario en Lingüística e Idiomas.

Originaria de Santiago de Huata, a orillas del lago Titicaca, ubicado en el departamento de La Paz, Hortencia creció en una familia numerosa junto a cinco hermanos. Desde pequeña cuestionó la idea de que su destino debía ser únicamente el de ama de casa.

“Desde niña me dolía cuando decían que las mujeres debían ser solo amas de casa. Yo pensaba: ¿por qué yo voy a ser ama de casa?”, recordó.

Pese a las miradas y comentarios cuando regresó a estudiar siendo mayor que sus compañeros, aseguró que nunca sintió vergüenza de continuar su formación. Destacó además el apoyo de sus profesores, quienes la motivaron a seguir adelante.

“Nunca tenía vergüenza. La gente me miraba en el colegio porque yo era mayor, pero mis profesores me daban fuerza y me decían que tenía que terminar”, afirmó.

El respaldo de su familia también fue determinante. Su hija Camila la impulsó a concluir la universidad y juntas desarrollaron su proyecto de grado, un trabajo que les tomó dos años y que se enfocó en mejorar la comunicación entre médicos y pacientes que hablan aimara.

El proyecto fue presentado para su aplicación en el Hospital Boliviano Japonés y consiste en una guía para que los médicos puedan comunicarse con pacientes cuya lengua materna es el aimara.

“Muchas personas de áreas rurales llegan al hospital y es difícil comunicarse cuando su lengua nativa es el aimara. Por eso hicimos una guía para ayudar a los médicos y facilitar la atención”, explicó Camila.

Para Hortencia, el objetivo ahora es continuar su camino en la docencia y seguir demostrando que la educación no tiene edad.

Mira la programación en Red Uno Play