¿A dónde será llevado Sebastián Marset tras su captura en Bolivia?

Tras su captura en Santa Cruz de la Sierra, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hasta el Aeropuerto Internacional Viru Viru.

El convoy policial llegó hasta la terminal presidencial, un sector reservado del aeropuerto, donde permanecen efectivos policiales resguardando el área.

Fuerte operativo de seguridad

Durante todo el traslado, las fuerzas de seguridad mantuvieron un amplio despliegue con vehículos oficiales y personal armado para garantizar la custodia del detenido.

Hasta el momento, las autoridades bolivianas no confirmaron de forma oficial cuál será el destino de Marset, ni si permanecerá en territorio boliviano mientras se definen los procesos judiciales.

Reportan posible llegada de un avión de la DEA

De manera extraoficial, distintos reportes señalan que un avión de la Drug Enforcement Administration (DEA) estaría en camino hacia Bolivia.

Según estas versiones, la aeronave habría despegado desde una base de la agencia antidrogas estadounidense en Perú y tendría como objetivo trasladar a Marset hacia Estados Unidos.

Aún no hay confirmación oficial

Las autoridades bolivianas no han confirmado esta información y tampoco detallaron si el traslado formaría parte de un proceso formal de extradición.

En las próximas horas se espera que el Ministerio de Gobierno de Bolivia brinde un informe oficial con mayores detalles sobre la situación del narcotraficante y los pasos que seguirán tras su captura.

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