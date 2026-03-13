TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Caso Marset

Policial

Despliegan 200 policías de élite tras captura de Marset en Santa Cruz

Un contingente policial partirá desde el Grupo Aéreo de El Alto para reforzar el resguardo y las tareas de seguridad tras la posible captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, en Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

13/03/2026 9:05

La Paz

Tras la captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cerca de 200 efectivos policiales de unidades de élite de La Paz se trasladarán desde el Grupo Aéreo de El Alto para reforzar el resguardo y las operaciones de seguridad en ese departamento.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Gobierno, el contingente policial será movilizado vía aérea para apoyar el dispositivo de seguridad instalado tras la aprehensión del considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región.

Se infomó que Marset fue capturado en un operativo policial desarrollado durante la madrugada en Santa Cruz, tras un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

El uruguayo era buscado por autoridades de varios países por presuntamente liderar una red internacional de narcotráfico y otros delitos vinculados al crimen organizado.

El envío de los 200 efectivos tiene como objetivo reforzar las tareas de custodia, resguardo policial y apoyo a las investigaciones que se desarrollan tras la captura del narcotraficante, considerado un objetivo prioritario en la lucha contra el narcotráfico en la región.

