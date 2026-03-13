“Salía del colegio y lo amenazaron con cuchillos”: denuncian robos en el Plan 3000

Los vecinos del barrio 8 de Septiembre, en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz, denuncian un aumento de hechos delictivos que mantiene en alerta a las familias del sector. Robos, asaltos y la presencia constante de antisociales han generado preocupación entre los habitantes, quienes piden mayor presencia policial para frenar la inseguridad.

Uno de los últimos hechos ocurrió cuando un joven estudiante fue interceptado por dos delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias mientras salía del colegio. Según relataron vecinos, los antisociales lo amenazaron con cuchillos para quitarle su teléfono celular.

Un vecino del lugar contó que el hecho pudo terminar peor si no fuera por la intervención de otra persona que pasaba por la zona. “El niño estaba saliendo del colegio cuando dos jóvenes lo agarraron y lo interceptaron. Tenían cuchillos carniceros y le robaron el celular”, relató.

Además, aseguró que lograron detener momentáneamente a uno de los sospechosos, pero familiares del presunto delincuente intervinieron para liberarlo. “Llegaron a agarrar a uno, pero los mismos familiares lo socaparon y lo hicieron soltar”, denunció.

Los habitantes del barrio aseguran que este tipo de hechos no es aislado. Según indicaron, en los últimos días se registraron varios robos a viviendas y asaltos cometidos por sujetos que se movilizan en motocicletas.

Una vecina también denunció que su vivienda fue víctima de un robo durante la madrugada. “Alrededor de las once y media a una de la mañana se entraron a mi domicilio. Mientras mi madre dormía le sacaron su celular y luego entraron a mi cuarto donde se llevaron un teléfono corporativo, dinero y documentos”, contó.

Ante esta situación, los vecinos expresaron su cansancio y temor por la inseguridad que se vive en el barrio. “Estamos cansados, no vivimos tranquilos. Todo el tiempo estamos con miedo de que nos hagan algo a nosotros o a nuestros hijos”, manifestaron.

