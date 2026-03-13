Intervienen lenocinio clandestino en La Paz; sospechan presencia de menores

La unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Policía intervino un lenocinio clandestino en la calle Juan de la Riva, en el centro de la ciudad de La Paz, tras denuncias de vecinos sobre la presunta explotación sexual en el lugar.

El jefe de la unidad, mayor William Calderón, informó que el operativo se realizó en coordinación con el ministerio Público, la Intendencia y la Defensoría, luego de que se recibieran denuncias sobre el funcionamiento irregular del local.

Según la autoridad policial, en el interior del inmueble se ofrecían servicios sexuales y se comercializaban bebidas alcohólicas sin registro sanitario, además de no contar con licencia de funcionamiento.

Sospecha de menores en el lugar

Durante la investigación preliminar, la Policía recibió información de que podrían encontrarse menores de edad dentro del establecimiento, situación que motivó la intervención inmediata de las autoridades.

Sin embargo, al momento del operativo las personas que se encontraban dentro del inmueble lograron escapar.

Tenían una puerta de escape

El mayor Calderón explicó que el propietario del inmueble habría habilitado una puerta de escape hacia una vivienda colindante, lo que permitió que las personas que se encontraban en el interior huyeran antes de ser intervenidas por la Policía.

“Tenemos información de que el dueño del lenocinio habría adecuado una puerta de escape hacia la casa colindante, por donde escaparon las personas que estaban en el interior”, indicó.

Debido a que se trata de propiedad privada, los efectivos no pudieron ingresar por esa área, lo que impidió identificar a los ocupantes del lugar.

