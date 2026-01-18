Este lunes arrancan en Sucre los actos por los 200 años de la Policía Boliviana

Este lunes 19 de enero comienzan en Sucre los actos oficiales por el bicentenario de la Policía Boliviana, que cumplirá 200 años de creación este 2026.

El Comando General de la Policía informó que las actividades conmemorativas se desarrollarán durante todo el año, iniciando con una jornada especial en la Plaza 25 de Mayo, desde las 08:00, con una ofrenda floral.

La programación contempla varios actos durante el día y culminará a las 21:00 horas con un desfile de teas, símbolo de la institucionalidad del verde olivo.

El evento será encabezado por autoridades del Ministerio de Gobierno y del Comando Policial Nacional, y marcará el inicio de una serie de homenajes por los 200 años de la entidad.

La Policía Boliviana fue fundada el 24 de junio de 1826, durante la presidencia del Mariscal de Ayacucho, José Antonio de Sucre. Actualmente, la institución cuenta con más de 37.000 efectivos desplegados en todo el país.

