¿Vas al cuartel? Conoce los requisitos para el Servicio Militar 2026

Desde este lunes 19 de enero hasta el 28 de febrero de 2026, el Ministerio de Defensa habilitó el proceso de inscripción para el Servicio Militar Obligatorio, correspondiente al Primer Escalón. El reclutamiento se realiza en 130 unidades militares de todo el país, pertenecientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

En varios cuarteles ya se reportan largas filas de postulantes; muchos de ellos durmieron en las puertas de las unidades con tal de asegurar un cupo.

Requisitos para la inscripción

Tanto varones como mujeres pueden presentarse, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 22 años . También se aceptan jóvenes de 17 años que cumplan los 18 hasta el 31 de diciembre de 2026 .

Certificado de nacimiento original, actualizado y computarizado.

Cédula de identidad original y una fotocopia.

Certificado de grupo sanguíneo .

Cuenta activa en el Banco Unión .

En el caso de mujeres, deben presentar una prueba de embarazo vigente, realizada durante la semana de inscripción.

Beneficios del servicio militar

Quienes cumplan el servicio militar obtendrán la libreta militar, además de acceder a:

Cursos de capacitación técnica y militar .

Posibilidad de postular a becas de estudio .

Permiso especial de hasta 10 días durante su tiempo de servicio.

