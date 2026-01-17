¿Va a inscribir a su hija o hijo este año? Esto debe saber sobre las inscripciones escolares 2026

El Ministerio de Educación activó el proceso de inscripción escolar para estudiantes nuevos y regulares, en cumplimiento de la Resolución Ministerial 0001/2026 que regula la gestión educativa de este año.

Fechas clave de inscripción

19 y 20 de enero: inscripción de estudiantes nuevos en inicial (1ro y 2do) y primaria o secundaria (1er año).

21 y 23 de enero: inscripción por traslado de unidad educativa.

Estudiantes regulares: inscripción automática, debe confirmarse presencialmente en los primeros 15 días de clases.

Requisitos para estudiantes nuevos

Certificado de nacimiento original y cédula de identidad (o documentos alternativos si es extranjero).

Carnet de vacunas (no es excluyente, pero debe regularizarse en la gestión).

Certificado de centro infantil (para quienes ingresan al 2do de inicial o 1ro de primaria).

Para estudiantes en situación de vulnerabilidad o sin documentación, se podrá presentar una declaración jurada de buena fe para no limitar su acceso a la educación.

Registro RUDE y responsabilidad de directores

Todas las inscripciones deben realizarse mediante el formulario RUDE, que debe ser firmado por el padre/madre y el director. Esta información es considerada declaración jurada y debe reportarse al Sistema de Información Educativa (SIE).

Los directores son responsables de evitar duplicaciones, errores o inscripciones incorrectas en el sistema.

Unidades educativas de alta demanda

Quienes realizaron su preinscripción y sorteo en noviembre de 2025 no necesitan presentarse físicamente: la inscripción será automática a través del SIE. Para 2027, las nuevas preinscripciones serán reguladas por un cronograma que emitirá el Ministerio de Educación.

Educación especial y casos excepcionales

Está prohibido rechazar a estudiantes con discapacidad, talento extraordinario o condiciones del espectro autista. Se activarán evaluaciones psicopedagógicas cuando el docente detecte necesidades especiales.

También se contemplan inscripciones excepcionales durante todo el año para estudiantes en desventaja social o zonas rurales.

¿Cuándo comienzan las clases?

El inicio oficial de clases está previsto para el lunes 2 de febrero de 2026 en todo el país.

