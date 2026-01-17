TEMAS DE HOY:
Jorge Luis Burgos Lola Tiktoker Milton Plan Alto Impacto

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Educación

¿Va a inscribir a su hija o hijo este año? Esto debe saber sobre las inscripciones escolares 2026

El proceso comienza el 19 de enero y se divide en fases según el tipo de estudiante. Hay inscripción automática y excepciones para casos especiales.

Red Uno de Bolivia

17/01/2026 11:48

Inscripciones escolares 2026. Foto: Imagen referencial

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación activó el proceso de inscripción escolar para estudiantes nuevos y regulares, en cumplimiento de la Resolución Ministerial 0001/2026 que regula la gestión educativa de este año.

Fechas clave de inscripción

  • 19 y 20 de enero: inscripción de estudiantes nuevos en inicial (1ro y 2do) y primaria o secundaria (1er año).

  • 21 y 23 de enero: inscripción por traslado de unidad educativa.

  • Estudiantes regulares: inscripción automática, debe confirmarse presencialmente en los primeros 15 días de clases.

Requisitos para estudiantes nuevos

  • Certificado de nacimiento original y cédula de identidad (o documentos alternativos si es extranjero).

  • Carnet de vacunas (no es excluyente, pero debe regularizarse en la gestión).

  • Certificado de centro infantil (para quienes ingresan al 2do de inicial o 1ro de primaria).

Para estudiantes en situación de vulnerabilidad o sin documentación, se podrá presentar una declaración jurada de buena fe para no limitar su acceso a la educación.

Registro RUDE y responsabilidad de directores

Todas las inscripciones deben realizarse mediante el formulario RUDE, que debe ser firmado por el padre/madre y el director. Esta información es considerada declaración jurada y debe reportarse al Sistema de Información Educativa (SIE).

Los directores son responsables de evitar duplicaciones, errores o inscripciones incorrectas en el sistema.

Unidades educativas de alta demanda

Quienes realizaron su preinscripción y sorteo en noviembre de 2025 no necesitan presentarse físicamente: la inscripción será automática a través del SIE. Para 2027, las nuevas preinscripciones serán reguladas por un cronograma que emitirá el Ministerio de Educación.

Educación especial y casos excepcionales

Está prohibido rechazar a estudiantes con discapacidad, talento extraordinario o condiciones del espectro autista. Se activarán evaluaciones psicopedagógicas cuando el docente detecte necesidades especiales.

También se contemplan inscripciones excepcionales durante todo el año para estudiantes en desventaja social o zonas rurales.

¿Cuándo comienzan las clases?

El inicio oficial de clases está previsto para el lunes 2 de febrero de 2026 en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD