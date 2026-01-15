Abre feria de útiles escolares en Santa Cruz con precios para todos los bolsillos

Con el inicio de clases cada vez más cerca, la feria de útiles escolares en la zona del Alto San Pedro, en Santa Cruz, abrió sus puertas ofreciendo una amplia variedad de mochilas y materiales escolares a precios accesibles para toda la familia.

Entre las opciones disponibles, las mochilas parten desde 100 bolivianos, desde los modelos sencillos hasta los más completos, que cuestan 230 bolivianos y son desmontables en tres piezas.

Además de mochilas, la feria cuenta con cuadernos desde 12 bolivianos, bolígrafos a 10 bolivianos la docena, lápices a 7 bolivianos, borradores entre 2 y 5 bolivianos y tajadores a 1 boliviano, lo que permite a los padres adquirir todo lo necesario para varios hijos sin afectar demasiado el presupuesto.

Los puestos estarán abiertos desde las 7:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, brindando la oportunidad de realizar compras cómodas y seguras antes del inicio del año escolar.

