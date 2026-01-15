Sillas, troncos y cartones: así marcan su lugar los padres para inscribir a sus hijos en colegios de Santa Cruz

A solo 72 horas de que se abran las puertas de las unidades educativas a nivel nacional, la desesperación por obtener una plaza para la gestión 2026 ha movilizado a los padres de familia en Santa Cruz.

Desde hace algunos días de esta semana, los exteriores de los colegios fiscales de mayor demanda se han convertido en campamentos improvisados, donde la prioridad es "garantizar el espacio" para los nuevos alumnos que ingresarán al sistema escolar.

Las cámaras de Red Uno realizaron un recorrido por diferentes zonas de la capital cruceña, registrando imágenes que reflejan la nueva modalidad implementada por los padres.

Para evitar que otros se adelanten, los padres han utilizado sillas amarradas con cadenas, troncos de madera, piedras y hasta cartones con nombres escritos para marcar su turno en la fila.

Pese a las recomendaciones del Ministerio de Educación de evitar aglomeraciones, la alta demanda en ciertas zonas los obliga a tomar estas medidas.

De acuerdo con el calendario oficial de la Resolución Ministerial 001/2026, las inscripciones escolares en todo el territorio boliviano iniciarán formalmente este lunes 19 de enero. Las autoridades educativas han reiterado que el proceso debe ser ordenado y que el registro automático para estudiantes antiguos debería aliviar la presión de los padres.

