¡Atención! Este lunes inician las inscripciones escolares: conozca los requisitos indispensables

El proceso de inscripción escolar, según estableció el Ministerio de Educación para la gestión educativa 2026, iniciará el lunes 19 de enero en todo el territorio nacional.

La medida está dispuesta para todas las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, y el Ministerio de Educación señaló que lo que se pretende evitar en esta gestión es que no existan filas, por lo que se realizó un cronograma escalonado.

Conozca el cronograma oficial

19 y 20 de enero: Se realizará un registro exclusivo para estudiantes nuevos en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria.

Del 21 al 23 de enero: la inscripción se realizará por traslados de matrícula.

2 de febrero: Inicio oficial de clases, con el cumplimiento de 200 días hábiles de formación.

Requisitos para la inscripción:

Fotocopia de la cédula de identidad del estudiante y de los padres o tutores

Certificado de nacimiento

Libreta o constancia de notas (en caso de traslados)

Nuevas disposiciones para vacaciones invernales:

El Ministerio de Educación también introdujo modificaciones en la programación de las vacaciones invernales para la gestión 2026, estableciendo que no habrá una fecha única a nivel nacional, según la Resolución Ministerial 01/2026.

De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 01/2026, las vacaciones invernales tendrán una duración de diez días hábiles, y su aplicación dependerá de las condiciones climatológicas, así como de otros factores propios de cada región.

