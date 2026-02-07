TEMAS DE HOY:
Educación

¡Atención, estudiantes! Ya está disponible la lista de beneficiarios de las becas sociales 2026

Universidades e institutos: aquí puedes verificar la lista de beneficiarios de las becas sociales.

Red Uno de Bolivia

07/02/2026 9:25

Foto: Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación informó que ya se encuentra disponible la lista de beneficiarios de las Becas Sociales 2026, dirigidas a estudiantes de universidades privadas y institutos técnicos y tecnológicos de carácter privado en todo el país.

El anuncio fue difundido a través de los canales oficiales de la cartera de Estado, donde se indicó que los postulantes pueden verificar si fueron seleccionados ingresando al sitio web del Ministerio de Educación.

Las Becas Sociales forman parte del Programa de Becas para Jóvenes Gestión 2026, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación académica y técnica de jóvenes bolivianos. En total, el programa beneficiará a 17.000 estudiantes, entre becas sociales y tecnológicas.

En el caso de las becas sociales, estas están dirigidas a bachilleres del sistema educativo fiscal, que postularon para continuar estudios en carreras universitarias, técnicas y tecnológicas. La selección se realizó en base a una Prueba Académica gratuita, aplicada bajo criterios de mérito y transparencia.

De acuerdo con la información oficial, las becas cubren una amplia oferta de áreas de formación, entre ellas ciencias de la salud, informática, electrónica, arquitectura, diseño, gastronomía, turismo, áreas empresariales y sociales, entre otras.

El Ministerio recordó que los estudiantes seleccionados deberán cumplir los plazos y procedimientos de inscripción, los cuales fueron comunicados durante la convocatoria, para asegurar el acceso efectivo al beneficio.
 

Aquí está disponible la nómina oficial de beneficiarios:

 

 

 

 

