Red Uno acompaña el inicio de clases con apoyo a estudiantes en Cochabamba

La gestión escolar 2026 comenzó con alegría en la unidad educativa Ismael Montes, ubicada en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde Red Uno realizó la entrega de material escolar a los estudiantes.

Los niños recibieron mochilas, cuadernos, lápices, lapiceros y estuches, además de juguetes y alcancías, con el objetivo de fomentar el estudio, la recreación y el ahorro desde temprana edad. La entrega generó sonrisas, aplausos y emoción entre los estudiantes, quienes agradecieron el gesto con entusiasmo.

La profesora Yolanda, con 48 años de experiencia en la docencia, expresó su emoción y agradecimiento por la iniciativa.

“Muchas gracias por este gesto tan bonito por el bien de los niños. Realmente el aporte de este gesto es enorme”, manifestó.

Asimismo, la maestra destacó que ama su profesión y que enseña con vocación, con la esperanza de que sus estudiantes se conviertan en profesionales destacados en el futuro.

El propósito de la campaña fue cubrir algunas carencias de los niños al inicio de la gestión escolar y acompañarlos en un comienzo lleno de motivación y esperanza.

Con este tipo de iniciativas, los estudiantes no solo reciben herramientas para aprender, sino también un mensaje de apoyo para seguir creciendo y soñando.

