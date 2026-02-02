Sin celulares en clases: rigen nuevas restricciones para colegios del país

La Resolución 0001/2026 fija nuevas reglas escolares: celulares fuera del aula, sin viajes de promoción y uniforme no obligatorio.
02/02/2026 7:08
El Ministerio de Educación estableció nuevas restricciones para la gestión escolar 2026, entre las que destaca la prohibición total del uso de celulares en el aula, tanto para estudiantes como para maestros, con el objetivo de fortalecer la concentración y mejorar los procesos de aprendizaje.
Desde el Ministerio de Educación se explicó que esta disposición busca reducir distracciones, fomentar la lectura en papel, la escritura a mano y el desarrollo de habilidades como la comprensión lectora y el pensamiento lógico-matemático.
La resolución también prohíbe los actos de promoción en los niveles de Educación Inicial y Primaria, permitiéndose únicamente en el sexto año de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Asimismo, se establece que ningún estudiante puede ser rechazado o expulsado por motivos económicos, discapacidad, embarazo, bajo rendimiento o situación de vulnerabilidad.
La normativa también es enfática en prohibir la participación obligatoria de estudiantes en movilizaciones, protestas o actos políticos, así como el ingreso de padres de familia a las unidades educativas en horario de clases, salvo autorización expresa.
Finalmente, se ratifica la prohibición de cualquier forma de violencia, maltrato o abuso en el ámbito educativo, estableciendo la denuncia inmediata y obligatoria ante las instancias correspondientes.
Estas disposiciones forman parte de las Normas Generales para la Gestión Educativa 2026, de cumplimiento obligatorio en todo el Subsistema de Educación Regular, y buscan consolidar una educación segura, inclusiva y centrada en el aprendizaje.
La gestión educativa 2026 iniciará este lunes 2 de febrero y se desarrollará durante 200 días hábiles, distribuidos en tres trimestres. Las autoridades educativas recordaron que estas normas son de cumplimiento obligatorio y que su aplicación será supervisada por las direcciones distritales y departamentales.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca consolidar una educación más ordenada, segura y centrada en el aprendizaje efectivo de niñas, niños y adolescentes.
