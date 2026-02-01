Cochabamba sin desayuno escolar los primeros días: ¿Cuándo se regulariza la entrega?

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) confirmó que el desayuno escolar no se entregará durante los primeros dos días de clases debido a retrasos en los plazos administrativos. No obstante, las autoridades aseguraron que la situación se normalizará paulatinamente para no afectar el bienestar de los estudiantes.

Juan José Ayaviri, director de Comunicación del GAMC, explicó: “Lo vamos a hacer a partir del 4 de febrero, la demora será de dos días por plazos administrativos, porque la empresa ya ha sido adjudicada”.

Según el vocero municipal, el desayuno escolar está plenamente garantizado para toda la población estudiantil tras completarse el proceso correspondiente.

La complejidad de la contratación este año respondió principalmente al incremento en los gastos operativos, lo que provocó que muchas empresas evitaran presentarse a las convocatorias iniciales.

"Hemos tenido que extender hasta la última licitación; los tiempos administrativos, lamentablemente no nos han dado para que mañana entreguemos el desayuno", detalló Ayaviri.

El beneficio incluirá la ración líquida, sólida y de frutas, adaptándose a los ajustes que las empresas realizaron en ciertos ítems operativos. Con la adjudicación finalizada, el municipio espera que la logística de distribución opere sin mayores contratiempos durante el resto del calendario académico.

Mira la programación en Red Uno Play