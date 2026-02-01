TEMAS DE HOY:
fallece ahogado red de trata incendio de tienda

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Increíble! Camionero salva su vida por segundos ante un tren

Un camionero en Carolina del Norte vivió el susto de su vida: las impactantes imágenes muestran cómo un tren a toda velocidad embiste su tráiler, mientras él logra escapar por un instante que parece eterno.

Silvia Sanchez

01/02/2026 15:26

¡Increíble! Camionero salva su vida por segundos ante un tren. Imagen captura de video.
Estados Unidos

Escuchar esta nota

El momento de terror se registró en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando un camionero logró salvar su vida por centímetros tras la brutal colisión de su tráiler con un tren en movimiento.

Las imágenes captadas en video muestran cómo la locomotora impacta con violencia el tráiler, arrancando partes de la carga y dejando la escena llena de chispas y destrucción. Lo más sorprendente es que el conductor logró salir a tiempo y escapar del desastre, un instante que muchos califican como un verdadero milagro.

🚚💥Camionero escapa en el último segundo de la brutal embestida de un trenhttps://t.co/ErTwv4KRV6 pic.twitter.com/OqlOKNxTvI

El accidente, que ocurrió en un paso a nivel sin barreras, volvió a poner en evidencia la peligrosidad de este tipo de cruces y la importancia de extremar precauciones.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, pero los daños materiales al tráiler y la vía fueron considerables. Autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD