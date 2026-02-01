¡Increíble! Camionero salva su vida por segundos ante un tren

El momento de terror se registró en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando un camionero logró salvar su vida por centímetros tras la brutal colisión de su tráiler con un tren en movimiento.

Las imágenes captadas en video muestran cómo la locomotora impacta con violencia el tráiler, arrancando partes de la carga y dejando la escena llena de chispas y destrucción. Lo más sorprendente es que el conductor logró salir a tiempo y escapar del desastre, un instante que muchos califican como un verdadero milagro.

El accidente, que ocurrió en un paso a nivel sin barreras, volvió a poner en evidencia la peligrosidad de este tipo de cruces y la importancia de extremar precauciones.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, pero los daños materiales al tráiler y la vía fueron considerables. Autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente.

