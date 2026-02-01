FOTO: Difunden la selfie que casi le cuesta la vida a una mujer atacada por un leopardo en China

Se ha difundido la fotografía tomada por una mujer justo antes de ser atacada por un leopardo de las nieves, un momento que ahora circula masivamente en redes sociales. La imagen fue capturada con su propio celular el pasado viernes 23 de enero, en el condado de Fuyun, cerca de la frontera con Mongolia.

La foto muestra al imponente felino recostado sobre la nieve, a escasos metros de la mujer, quien posaba sonriendo intentando retratar al animal.

Minutos después, el leopardo se abalanzó sobre ella, hiriéndola en el rostro. Afortunadamente, el casco y el equipo de esquí que llevaba puesto ayudaron a proteger su cabeza y cuello, evitando consecuencias fatales.

El ataque fue presenciado por otros turistas y un instructor de esquí, quien intervino rápidamente usando sus bastones para ahuyentar al animal y permitir el rescate.

Las autoridades locales habían emitido advertencias sobre la presencia de fauna salvaje en los alrededores, debido a la escasez de alimento en su hábitat natural.

Expertos señalan que la fotografía viral sirve como un recordatorio del peligro que representan los animales salvajes y de la necesidad de extremar precauciones al visitarlos.

