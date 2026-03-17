Informe de InSight Crime revela cuáles son los países más violentos de Latinoamérica: ¿Qué se sabe de Bolivia?

Ecuador se consolidó como el país más violento de América Latina en 2025 al alcanzar una tasa histórica de 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este alarmante incremento del 31,2% ocurre bajo un régimen de constantes estados de excepción que no han logrado frenar la expansión del crimen organizado.

La situación en los países vecinos genera una alerta directa para la seguridad nacional en Bolivia debido al auge de economías ilegales compartidas. El informe de InSight Crime destaca que la minería ilegal y el narcotráfico han disparado la violencia en regiones fronterizas de la zona.

En el contexto regional, Bolivia figura en el grupo de naciones con "cifras en duda" debido a la falta de transparencia en sus reportes oficiales.

Mientras países como Colombia y Brasil muestran una relativa estabilidad o alzas moderadas, el Estado boliviano no ha actualizado sus datos de criminalidad durante el año pasado.

Perú y Chile, países limítrofes con el territorio boliviano, también registran movimientos en sus tasas de homicidios vinculados a bandas criminales como "Los Injertos del Cono Norte". Esta dinámica de violencia circundante presiona las fronteras nacionales en un momento donde la transparencia gubernamental es mínima.

Fuente: bloomberglinea.com

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