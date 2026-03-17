Así cierra el dólar paralelo este martes 17 de marzo en Bolivia

El mercado cambiario paralelo en Bolivia registró una notable tendencia a la baja durante las últimas horas de este martes. Tras una mañana marcada por cotizaciones elevadas, los principales portales de monitoreo actualizaron sus cifras con un descenso generalizado.

Al inicio de la jornada, el sitio dolarboliviahoy.com situaba la compra en Bs 9.33 y la venta en Bs 9.28. No obstante, al concluir el día, el portal ajustó sus valores a Bs 9.01 para la compra y Bs 9.24 para la venta.

Foto: dolarboliviahoy.com

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net mostraba una tendencia similar durante las primeras horas del día. En ese momento, las operaciones se realizaban con una compra de Bs 9.32 y una venta de Bs 9.29.

Foto: bolivianblue.net

Al cierre de la jornada, este mismo sitio web reportó una caída en sus indicadores hasta alcanzar los Bs 9.26 en compra. El precio de venta en este portal se estabilizó finalmente en los Bs 9.24, igualando la cifra del otro monitor de referencia.

Este ajuste vespertino representa una disminución significativa en comparación con la elevación de precio observada durante la apertura de los mercados. Los usuarios y comerciantes han notado una mayor similitud en los precios de venta ofrecidos por las distintas plataformas digitales.

La volatilidad del tipo de cambio informal continúa siendo un factor determinante para el comercio de bienes y servicios en el país. El comportamiento del mercado durante las próximas horas será clave para definir si esta corrección de precios se mantiene estable.

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