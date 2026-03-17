Paz se reúne con la FIESP para impulsar la integración económica con Brasil

Continúa la agenda del presidente Rodrigo Paz en Brasil, este martes sostuvo una reunión con Paulo Skaf, titular de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiespe), con el objetivo de fortalecer la integración económica entre ambos países.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario destacó que el encuentro permitió abordar temas vinculados al intercambio tecnológico y las oportunidades para empresarios bolivianos en el mercado brasileño.

“Dialogamos sobre la importancia de la integración comercial, el intercambio tecnológico y las oportunidades que se abren para los empresarios bolivianos al conectarse con el mercado brasileño”, señaló.

Paz resaltó que la Fiesp es la organización empresarial más grande de Brasil y un actor clave en la economía regional, por lo que consideró estratégico fortalecer los vínculos con este sector.

Asimismo, subrayó que su administración apuesta por una mayor apertura económica y la generación de alianzas internacionales como vía para dinamizar la economía nacional.

“Estamos convencidos de que el camino hacia una Bolivia próspera pasa por abrirnos al mundo, generar alianzas estratégicas y atraer inversiones que se traduzcan en empleos dignos para nuestra gente”, afirmó.

El encuentro se enmarca en la agenda del Gobierno para consolidar relaciones económicas con Brasil, uno de los principales socios comerciales de Bolivia.

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