Bloqueo indefinido en la ruta Bioceánica: productores se levantan contra el DS 5547

Productores de la Central Norte de San José de Chiquitos instalaron este martes un bloqueo en la carretera Bioceánica, a la altura del puesto de peaje de ingreso al municipio, en rechazo al Decreto Supremo 5547 que autoriza la importación de soya con arancel cero.

La medida, que se inició alrededor de las 9:30, es de carácter indefinido hasta que el Gobierno disponga la abrogación de la norma.

El dirigente de los movilizados, Apolinar Barrios, señaló que el decreto perjudica al sector productivo y cuestionó que la disposición haya sido aprobada sin consenso previo.

“Hemos sacado una resolución donde iniciamos el bloqueo indefinido. Sabemos que el Gobierno ha tenido reuniones en Yapacaní en las que se comprometió a abrogar el 5547, pero hasta ahora no vemos señales de que la norma haya sido dejada sin efecto”, afirmó.

Los productores consideran que la importación de granos afectará directamente los precios de la producción nacional, generando pérdidas económicas y poniendo en riesgo su sostenibilidad.

“Los precios de los combustibles han subido, el diésel está a Bs 9,80. Si sumamos la importación de granos y los bajos precios de nuestra producción, el Gobierno nos estaría llevando a la quiebra”, advirtió Barrios.

De acuerdo con el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, en la zona de San José de Chiquitos se registra un punto “no transitable por conflictos sociales”, situación que fue reportada a las 10:40 y se mantiene vigente.

Amenazan con más bloqueos

En paralelo, desde Yapacaní, otros productores advirtieron con retomar medidas de presión, incluidos bloqueos de carreteras, ante el incumplimiento del Gobierno de abrogar el Decreto Supremo 5547.

La semana pasada, este sector ya había instalado un bloqueo en la carretera nueva que conecta Santa Cruz de la Sierra con Cochabamba. El 10 de marzo, una comisión gubernamental se trasladó hasta el lugar y, tras comprometerse a abrogar la norma en un plazo de 72 horas, los movilizados levantaron la medida que se prolongó por más de 24 horas.

¿Qué establece el DS 5547?

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5547, que fija arancel cero para la importación de soya hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según el Ejecutivo, la medida busca fortalecer la producción de subproductos de soya y responder a la demanda interna; sin embargo, los productores consideran que la disposición afecta directamente al sector agrícola nacional.

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