Gobierno alista la entregará del estudio final para puente sobre el río Mamoré

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este martes que este mes se entregará el estudio final para la construcción del puente sobre el río Mamoré y sus accesos, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad en el norte del país.

El proyecto se desarrollará sobre la Ruta Nacional 3, en el tramo que conecta Trinidad con San Ignacio de Moxos y otras regiones, donde actualmente el tránsito depende del uso de pontones para cruzar el río Mamoré, lo que limita la continuidad del transporte terrestre.

De acuerdo con la autoridad, el punto de inicio del proyecto se encuentra en el tramo San Ignacio – Puerto Ganadero, mientras que el punto final está ubicado donde concluye el tramo pavimentado de la ruta Puerto Varador – Trinidad.

El estudio de factibilidad contempla evaluaciones técnicas, económicas, ambientales y sociales, incluyendo análisis de demanda de tráfico, condiciones geotécnicas y el impacto climático en la zona.

La propuesta establece la construcción de un puente principal de aproximadamente 1.185 metros de longitud sobre el río Mamoré, además de un puente complementario en el sector Varador de 540 metros, junto con sus respectivos accesos viales.

Asimismo, el proyecto prevé la construcción de más de 13,5 kilómetros de carretera de doble carril bidireccional, diseñada bajo estándares técnicos que toman en cuenta las condiciones de inundación y las características del terreno en la región.

Entre los beneficios proyectados se encuentran la reducción de los tiempos de viaje, la mejora de la transitabilidad durante todo el año y la disminución de costos logísticos, con impacto directo en la economía regional.

La entrega del estudio final en marzo marcará un hito en el desarrollo del proyecto, ya que permitirá contar con una base técnica integral para la toma de decisiones sobre su ejecución.

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