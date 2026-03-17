¿Ya cobraste el bono PEPE? Más de 1,2 millones de familias ya lo recibieron

El alivio económico ya está llegando a miles de hogares. Más de 1,2 millones de familias bolivianas cobraron el bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) en menos de dos meses, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“En estas últimas siete semanas, el Programa PEPE llegó a 1.274.734 familias bolivianas, brindando un alivio real con una inversión de más de Bs 270 millones”, informó la entidad.

¿Qué es el bono PEPE?

El bono PEPE es un apoyo económico temporal de Bs 450, creado para ayudar a las familias más vulnerables del país.

Este monto se entrega en tres pagos mensuales de Bs 150, correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026.

El beneficio comenzó a pagarse el 26 de enero en todo el territorio nacional y no reemplaza otros bonos o rentas vigentes.

Ojo al plazo

Aunque millones ya cobraron, todavía hay tiempo.

El plazo máximo para acceder al bono es hasta el 30 de abril, por lo que las autoridades recomiendan a los beneficiarios verificar su situación y evitar dejar pasar la fecha.

¿Quiénes pueden recibirlo?

El bono está dirigido a personas y familias que ya forman parte de programas sociales, como:

Bono Juana Azurduy

Bono Juancito Pinto

Bono Anual de Indigencia o Ceguera

Bono de Discapacidad Grave o Muy Grave

Renta Dignidad (no rentista)

Un apoyo que hace la diferencia

En medio de un contexto económico desafiante, este tipo de ayudas representa un respiro para miles de familias.

Más que una cifra, el bono PEPE se traduce en alimentos, servicios básicos y tranquilidad para quienes más lo necesitan.

¿Ya lo cobraste?

Con más de un millón de beneficiarios, el programa avanza… pero aún hay quienes no accedieron al pago.

La pregunta queda abierta: ¿ya revisaste si te corresponde?

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