Cadecocruz mantiene estado de emergencia por alza de costos en construcción

El gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Javier Arze, advirtió que el sector constructor atraviesa una situación crítica debido al incremento de costos en insumos, materiales y equipos, lo que ha vuelto inviables varios proyectos.

Arze informó que en los últimos cuatro meses, el sector ha trabajado un proyecto de decreto supremo y que ya fue remitido a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) y se espera que sea tratado en gabinete en los próximos días.

“Estamos a la espera de la aprobación y es muy posible que este viernes pueda entrar a gabinete de ministros. Mientras tanto nosotros continuamos en estado de emergencia y vamos a mantener las medidas hasta tener la seguridad de que la norma avance”, señaló.

Proyectos en riesgo

El representante del sector explicó que el alza sostenida de precios ha deteriorado la viabilidad de las obras, especialmente por el encarecimiento de insumos clave y del combustible.

“Hay una subida de precios de los materiales que ha hecho que muchos proyectos se vuelvan inviables. La situación ha empeorado”, afirmó.

En ese contexto, advirtió que el incremento del costo del diésel impacta directamente en las obras que requieren maquinaria pesada.

“Si usted estaba ejecutando una obra con maquinaria pesada y el diésel se ha triplicado, ya no es factible continuar con esos precios”, sostuvo.

Propuesta de ajuste

Arze explicó que el sector propuso una fórmula de reajuste de precios basada en estándares internacionales utilizados por organismos como Banco Interamericano de Desarrollo, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y Fonplata.

Este mecanismo permitiría ajustar los costos de las obras en función de la variación de precios en el mercado.

“Si los precios bajan, el costo de la obra también baja. Si suben, hay un reconocimiento del Estado. Esa es la fórmula que hemos planteado”, explicó.

Pedido al Gobierno

El sector constructor respaldó medidas como la eliminación de la subvención a los combustibles, pero pidió al Gobierno asumir el impacto que estas generan en la ejecución de obras.

“Si el Gobierno toma una medida como esta, también debe asumir las consecuencias en otros sectores. Lo que pedimos es que se reconozcan estos incrementos en el decreto de reajuste de precios”, indicó.

Finalmente, Arze advirtió que la aprobación de esta norma es clave para evitar la paralización de proyectos y posibles quiebras de empresas constructoras.

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