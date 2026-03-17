Menor apuñala a su padrastro al defender a su madre; el agresor es enviado a Palmasola por 60 días

Un hecho de violencia intrafamiliar ocurrido en el barrio Simón Bolívar, en la zona del Plan 3 Mil, Santa Cruz, dejó como protagonista a un menor de apenas 10 años, quien apuñaló a su padrastro en un intento por defender a su madre.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el padrastro fue aprehendido tras el incidente y puesto a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, en audiencia de medidas cautelares realizada el lunes 16 de marzo, una autoridad judicial determinó su detención preventiva por un lapso de 60 días en el penal de Palmasola.

“El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y se aperturó de oficio. El sujeto quedó en calidad de aprehendido y en audiencia la juez determinó su detención preventiva”, informó el capitán Eddy Gutiérrez, director de la Felcv.

Según explicó la autoridad policial, la madre del menor no formalizó una denuncia; sin embargo, la Felcv intervino de oficio, como establece el protocolo en casos de presunta violencia familiar.

En cuanto al niño, se informó que fue atendido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, instancia que actualmente realiza seguimiento al caso. Debido a su edad, el menor es considerado inimputable y permanece bajo el cuidado de su madre.

Mira la programación en Red Uno Play