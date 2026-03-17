“¡Mi hija, mi hija!”: intento de rapto de una niña de 12 años alarma a vecinos de Villa Ortuño

La mañana de este martes, un presunto intento de rapto de una menor de 12 años causó preocupación entre los vecinos del barrio Villa Ortuño, Santa Cruz, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaran llevarse a la niña.

De acuerdo con testimonios, el hecho ocurrió cerca de las seis de la mañana en inmediaciones del Hospital Bajío del Oriente. Vecinos relataron que escucharon gritos de auxilio de una mujer que pedía ayuda desesperadamente.

“Se escuchó un llamado de auxilio, gritaba una señora ‘mi hija, mi hija’, aquí en la esquina”, contó un vecino del sector.

Según el relato, la reacción de la menor y los gritos de alerta habrían provocado que los sospechosos desistieran y huyeran rápidamente del lugar. Los testigos indicaron que no lograron observar mayores detalles, ya que todo ocurrió en cuestión de segundos.

“Nosotros no salimos, parece que la soltaron y ella corrió; ellos desaparecieron rápidamente”, añadió.

Los denunciantes señalaron que los presuntos autores del hecho se movilizaban en una motocicleta y llevaban cascos que cubrían sus rostros, lo que dificulta su identificación.

La denuncia ya fue formalizada ante la Policía, que inició las investigaciones correspondientes. Se prevé la revisión de cámaras de seguridad de la zona para identificar tanto el vehículo como a los implicados.

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