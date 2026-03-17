¡Prepárese! Se viene un sur con lluvias en Santa Cruz y riesgo de desbordes

Santa Cruz de la Sierra atraviesa una semana marcada por condiciones climáticas inestables, con intensas ráfagas de viento, altas temperaturas y la inminente llegada de lluvias acompañadas de un cambio de frente, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el ‘Señor del Clima’.

De acuerdo con el informe correspondiente al martes 17 de marzo, durante la jornada persistirán los vientos del norte con ráfagas que superarán los 70 kilómetros por hora, situación que podría generar contingencias y obliga a los servicios de emergencia municipales a mantenerse en alerta.

“No se descartan chubascos durante el día y los cielos estarán mayormente nublados, parcialmente cubiertos con periodos despejados”, señaló el especialista.

El Reporte Meteorológico N° 244 advierte que la semana estará caracterizada por una marcada inestabilidad atmosférica. Las ráfagas provenientes del norte provocarán un incremento en las temperaturas máximas, especialmente durante el martes y desde el jueves. A esto se suma una elevada humedad, que hará que la sensación térmica supere en al menos 5 grados Celsius la temperatura ambiente.

En cuanto a los registros, se prevén temperaturas máximas de hasta 31°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, 29°C en los Valles Cruceños, 34°C en Cordillera y 35°C en la Chiquitania.

Sin embargo, el escenario cambiará de forma significativa entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando se produzca el ingreso de un frente frío con rotación de vientos al sur en todo el departamento. Este fenómeno traerá consigo lluvias de moderadas a fuertes.

El informe también alerta sobre riesgos hidrológicos, ya que existe una alta probabilidad de incremento en los niveles de los ríos, con posibles desbordes que podrían afectar tanto a comunidades como a zonas productivas. Esta situación se agrava debido a que los suelos ya se encuentran saturados por las precipitaciones registradas la semana pasada.

Por regiones, el panorama es similar: en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan lluvias desde el miércoles, mientras que en los Valles cruceños las precipitaciones comenzarán desde la noche del martes. En Cordillera, las lluvias se presentarán durante el miércoles y el fin de semana, y en la Chiquitania se prevén a partir del miércoles 18.

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