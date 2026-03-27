Lluvias dispersas marcarán este viernes, pero ¿cómo estará el fin de semana en Santa Cruz?

Santa Cruz vivirá este viernes 27 de marzo una jornada con lluvias dispersas, cielos mayormente nublados y el retorno de los vientos del norte, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el ‘Señor del Clima’.

De acuerdo con Alpire, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, con una intensidad moderada. En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 22°C y una máxima que llegará a los 30°C.

Durante el día, el cielo se mantendrá entre nublado y parcialmente cubierto, especialmente en horas de la tarde, con precipitaciones aisladas a lo largo de la jornada.

Fin de semana más cálido

El panorama climático comenzará a cambiar hacia el fin de semana. El predominio de los vientos del norte impulsará un aumento progresivo de las temperaturas máximas en todo el departamento.

Para el domingo 29 de marzo se esperan los valores más altos:

Capital cruceña y Norte Integrado: hasta 32°C

Valles cruceños: 29°C

Cordillera: 34°C

La Chiquitania: 35°C

En estas regiones, los vientos del norte podrían intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en la capital y superando los 50 km/h en zonas como la Chiquitania y la Cordillera. Los cielos continuarán entre nublados y parcialmente despejados, con menor incidencia de lluvias.

Inicio de un otoño más estable

El ingreso del otoño, iniciado oficialmente el pasado 21 de marzo, marcará una transición hacia condiciones más templadas, con noches más frescas y una reducción gradual de las precipitaciones.

Este cambio llega tras un ciclo atípico de lluvias intensas registrado entre octubre y marzo, que afectó significativamente al sector productivo.

Clima dará tregua al agro

La buena noticia llegará a partir del lunes 30 de marzo, cuando se prevé una disminución en la intensidad y frecuencia de las lluvias. Esta mejora abrirá una ventana clave para las labores agrícolas.

El nuevo escenario permitirá avanzar en la cosecha de cultivos como soya, maíz, sorgo y arroz, con el objetivo de recuperar la producción y garantizar el abastecimiento interno, además de asegurar excedentes para exportación.

En este contexto, el clima se perfila como un aliado estratégico para reactivar la economía agrícola del departamento tras meses de condiciones adversas, aseguró el Señor del Clima.

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