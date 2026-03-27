Domingo de Ramos marca el inicio de Semana Santa: ¿cuándo es feriado en Bolivia?

El Domingo de Ramos, que en 2026 se celebra el 29 de marzo, marca el inicio de la Semana Santa, una de las fechas más importantes del calendario cristiano.

Esta jornada recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, un hecho simbólico que da paso a una semana de conmemoraciones religiosas que culminan con la Pascua.

Fechas de Semana Santa 2026 en Bolivia

La Semana Santa se desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril, siguiendo el calendario litúrgico:

Domingo de Ramos (29 de marzo)

Lunes Santo (30 de marzo)

Martes Santo (31 de marzo)

Miércoles Santo (1 de abril)

Jueves Santo (2 de abril)

Viernes Santo (3 de abril)

Sábado Santo (4 de abril)

Domingo de Resurrección (5 de abril)

Durante estos días se realizan misas, procesiones y actividades religiosas en todo el país.

¿Cuándo es feriado en Bolivia?

El Viernes Santo (3 de abril) es feriado nacional, con suspensión de actividades laborales y administrativas.

Esta jornada genera uno de los fines de semana largos del año, que es aprovechado tanto para la reflexión religiosa como para el turismo interno.

Qué significa el Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos tiene un significado especial dentro de la Semana Santa. Representa la llegada de Jesús como figura mesiánica, en medio de expresiones de fe de la población.

Según los relatos bíblicos, fue recibido con ramas de palma y olivo, símbolos de paz y esperanza, tradición que se mantiene hasta hoy en celebraciones religiosas.

Además, marca el cierre de la Cuaresma y el inicio de los días más significativos del calendario cristiano.

Tradiciones y celebraciones en Bolivia

En Bolivia, la Semana Santa se vive con expresiones que combinan religión, cultura y tradición.

Ciudades como Sucre, Copacabana, Tarija y San Ignacio de Moxos destacan por sus procesiones, rituales y actividades culturales, además de una oferta gastronómica típica de la temporada.

Mira la programación en Red Uno Play