Bolivia late por un pequeño gigante: el escarabajo tigre avanza una ronda más y necesita tu apoyo

Un pequeño escarabajo, casi invisible para muchos, hoy lleva el nombre del país a lo más alto de un certamen internacional. El Pometon bolivianus ha logrado avanzar una ronda más en el Uproar Conservation Challenge y ya se encuentra entre los ocho mejores.

Sí, entre los mejores del mundo. Pero ahora viene el momento más difícil. Y también el más importante.

Solo quedan dos días

La votación está abierta por tiempo limitado. Cada voto puede definir si Bolivia sigue en carrera… o se queda en el camino.

Este no es solo un concurso. Es una oportunidad real de conseguir recursos para proteger una especie única, frágil y poco conocida.

¿Por qué importa tanto?

Porque este escarabajo no solo es hermoso. Es parte de un ecosistema que necesita ser cuidado.

Porque representa al bosque seco chiquitano. Porque es el único representante boliviano que sigue en competencia.

Y porque detrás de cada voto hay una posibilidad concreta de conservación.

Cómo ayudar (rápido y fácil)

Ingresa aquí https://uproar.indianapoliszoo.com/ Busca: Pometon bolivianus Vota siguiendo los pasos Comparte el enlace con todos

Te toma menos de dos minutos, pero puede marcar la diferencia.

Un tesoro que el mundo empieza a descubrir

Registrado recién en 2020 por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, este escarabajo es una joya natural:

Brillo verde tornasol en la cabeza

Líneas negras que parecen arte

Un cuerpo naranja que resalta en la naturaleza

Pero su belleza es también su alerta: es una especie vulnerable que necesita protección urgente.

Este escarabajo llegó lejos ahora necesita que todo un país lo empuje un poco más.

Un voto que vale por mucho

Apoyarlo es defender:

Nuestra biodiversidad

Nuestros bosques

Nuestras especies únicas

Nuestro futuro

Vota aquí:

https://uproar.indianapoliszoo.com/

Porque a veces, los héroes más grandes… son los más pequeños.

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