Hora del Planeta: Bolivia apagará las luces este sábado 28 de marzo

Este sábado 28 de marzo, Bolivia se suma a la Hora del Planeta, una iniciativa global que invita a la población a apagar las luces y desconectar los aparatos eléctricos durante una hora, como símbolo de compromiso con el cuidado del medio ambiente.

La actividad se desarrollará de 20:30 a 21:30 y busca generar conciencia sobre el impacto del cambio climático y la importancia de adoptar hábitos responsables en el consumo de energía.

“Es nuestra casa, nuestro hogar y tenemos que cuidarlo”, es el mensaje que acompaña esta campaña, que propone no solo apagar las luces, sino también dedicar ese tiempo a la reflexión, compartir en familia o realizar actividades alejadas de la tecnología.

La iniciativa, que se realiza a nivel mundial, también busca resaltar la importancia de proteger áreas naturales. En esta gestión, se destaca la declaratoria de la zona de Auquisamaña como espacio de conservación, promoviendo acciones para preservar la biodiversidad.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para sumarse a este gesto simbólico que, más allá de apagar las luces, busca encender la conciencia colectiva sobre la urgencia de cuidar el planeta.

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