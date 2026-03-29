Empacar refuerza su compromiso ambiental en la Hora del Planeta

En el marco de la Hora del Planeta, la empresa Empacar reafirmó su compromiso con el medio ambiente a través de su participación activa en este importante evento, enfocado en la protección de áreas protegidas y la educación ambiental.

Gladys Araníbar, coordinadora del programa de regulación de Empacar, resaltó que la empresa viene acompañando esta iniciativa desde hace varios años. “Como empresa Empacar está desde el 2018 con WWF en esta actividad de la Hora del Planeta, en este caso enfocada en las áreas protegidas”, afirmó.

Asimismo, explicó que el objetivo es promover cambios en la población a través de prácticas sostenibles. “Nosotros siempre inculcando lo que es el reciclaje y la economía circular para toda la población, para que se unan al cuidado del medio ambiente”, señaló.

Por su parte, el capitán de bomberos de Empacar, Alis Flores, destacó el trabajo integral que realiza la empresa en la lucha contra los incendios forestales. “Empacar ha desarrollado un proyecto tan bonito en la mitigación de incendios forestales, pero también estamos dedicados a la parte preventiva y de educación”, indicó.

En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre el daño ambiental. “Quiero hacer un llamado a cada uno de los bolivianos a no prender fuego, que es uno de los principales destructores de la biodiversidad en todo el planeta”, expresó.

Flores también subrayó el aporte tecnológico de la empresa en esta problemática. “Diseñamos un equipo estratégico para el combate de incendios forestales en Empacar, los fabricamos en Bolivia y ya se han donado 60 equipos en el país”, detalló.

La participación de Empacar en este evento refuerza su rol en la promoción de acciones concretas para la protección del medio ambiente, en coordinación con instituciones y actores comprometidos con el planeta.

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