Vía a los Valles intransitable: Cinco puntos críticos mantienen varados a cientos de conductores

Múltiples derrumbes y deslizamientos de tierra provocaron el cierre total de la carretera hacia los valles cruceños, generando caos vehicular y momentos de tensión entre conductores y pasajeros. La situación más crítica se registra en la zona de La Angostura, donde decenas de vehículos permanecen varados.

En el lugar se evidencia la presencia de efectivos de la Policía, Policía Caminera, bomberos y ambulancias, quienes trabajan en medio de condiciones adversas debido a las intensas lluvias que no cesan en la región.

Según los reportes, al menos cinco puntos de la carretera presentan deslizamientos activos, lo que obligó a las autoridades a cerrar el tránsito por completo como medida de prevención. Las labores de limpieza y habilitación de la vía, a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se ven dificultadas por las persistentes precipitaciones.

Las largas filas de motorizados se extienden por varios kilómetros, llegando incluso hasta la zona de Petacas. Ante la imposibilidad de avanzar, muchos conductores optaron por retornar hacia La Angostura.

De manera preliminar, se confirmó que los derrumbes dejaron personas heridas y, lamentablemente, una mujer perdió la vida, convirtiendo este hecho en una tragedia que enluta a una familia y genera preocupación en la población.

Las autoridades recomiendan evitar transitar por esta ruta hasta nuevo aviso y extremar precauciones debido al riesgo de nuevos deslizamientos.

Mira la programación en Red Uno Play