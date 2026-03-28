La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) determinó el cierre total del tramo La Angostura – Samaipata, en los Valles Cruceños, debido a constantes derrumbes, presencia de mazamorras y caída de rocas de gran magnitud provocadas por las intensas lluvias en la región.

Los sectores más afectados por esta situación son Petacas, Playón, Chorro Viejo, Barro Negro y la Gruta de la Angostura, donde las condiciones representan un alto riesgo para la circulación vehicular.

El gerente regional de la ABC en Santa Cruz, Miguel Rojas, señaló que existen “dificultades” en el tránsito de vehículos, debido a que algunos conductores no respetan la señalización ni los comunicados emitidos por la institución.

En ese contexto, la autoridad lamentó el fallecimiento de una persona a causa de estos hechos y reportó que los heridos fueron evacuados oportunamente por los equipos de emergencia.

Según el comunicado oficial, el cierre se ejecuta con apoyo de la Policía Caminera en los retenes de La Angostura y Samaipata, iniciando desde las 16:00 de este sábado 28 de marzo y extendiéndose hasta las 09:00 del domingo 29 de marzo, sujeto a una evaluación de las condiciones climáticas.

La ABC exhortó a los usuarios a respetar la señalización y los comunicados oficiales, priorizando la seguridad de conductores y pasajeros, mientras se realizan las labores de evaluación y limpieza de la vía.

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