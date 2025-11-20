Despliegue en Achira: Militares se suman a los trabajos y ayudan a las familias afectadas por la inundación

Este jueves se cumple el cuarto día desde que se activó la emergencia en la comunidad Achira, en el municipio de Samaipata, departamento de Santa Cruz, donde continúan los trabajos de búsqueda y rescate de dos personas desaparecidas.

Las labores fueron reforzadas esta jornada con el despliegue de 91 militares, que se sumaron de inmediato a las operaciones y se pusieron a disposición de la población afectada.

Durante estos días, los habitantes de Achira también se encuentran retirando los enseres que quedaron en sus viviendas tras la inundación registrada el lunes en la madrugada, esta actividad cuenta con el apoyo de los efectivos militares.

De acuerdo con el Viceministerio de Defensa Civil (Videci), el contingente permanecerá en la zona el tiempo que dure la emergencia.

En paralelo, las tareas de búsqueda se intensifican y este jueves se amplió el rango de rastreo ante la hipótesis de que los desaparecidos hayan sido arrastrados varios metros aguas abajo.

Por otra parte, la asistencia humanitaria continúa llegando a Samaipata. Esta mañana, el Comité Cívico pro Santa Cruz trasladó en helicóptero víveres, alimentos no perecederos, agua y bebidas hidratantes para apoyar a las familias damnificadas.

