Comité Cívico llega con ayuda a Samaipata para las familias damnificadas

El Comité Cívico Pro Santa Cruz inició este jueves el envío de ayuda humanitaria hacia el municipio de Samaipata, afectado por recientes desastres naturales.

El presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, informó que la acción comprende tanto transporte aéreo como terrestre. “Hoy realizaremos cinco vuelos con cinco toneladas de ayuda. Además, ya se han trasladado aproximadamente diez toneladas por tierra, en una caravana de camiones y camionetas”, explicó.

Entre los productos enviados se incluyen alimentos no perecederos, agua, ropa, colchones, colchas y medicamentos, considerados esenciales para atender las necesidades más urgentes de los afectados.

“La situación es crítica. Muchas familias han perdido absolutamente todo; algunos solo han podido salir con lo que llevaban puesto. Por eso necesitamos ropa utilizable para niños, adultos y personas mayores, así como colchas para enfrentar las bajas temperaturas nocturnas en los valles”, añadió.

La sede del Comité Cívico Pro Santa Cruz permanecerá abierta como punto de acopio para recibir más donaciones que serán destinadas a esta emergencia y a la reconstrucción de las zonas afectadas.

