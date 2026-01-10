El exfutbolista belga Lamisha Musonda, quien integró el plantel de Chelsea durante dos años y se retiró del fútbol profesional en 2020, anunció a través de sus redes sociales que atraviesa una grave enfermedad por la que, según expresó, le quedarían “solo unos días” de vida. La revelación generó una fuerte conmoción y preocupación en el mundo del fútbol.

Musonda, de 33 años, reapareció en Instagram luego de casi dos años de inactividad con una publicación acompañada de imágenes que repasan su carrera deportiva. En el mensaje, explicó que su salud se encuentra en estado crítico y que ha estado luchando durante los últimos dos años.

“He tenido que afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora lucho por mi vida. Mi familia y yo seguimos luchando y no me rendiré hasta mi último aliento”, escribió, sin brindar detalles sobre la enfermedad que padece.

El exmediocampista también reflexionó sobre su vida y su trayectoria, destacando el apoyo de las personas que lo acompañaron en su camino.

“La vida está llena de altibajos y nadie puede comprender realmente el dolor que uno soporta. He tenido la suerte de vivir una juventud maravillosa y todavía tengo mucho que ofrecer”, expresó, al tiempo que pidió oraciones y apoyo en este momento difícil.

Tras la publicación, Musonda recibió numerosos mensajes de aliento, incluidos los de excompañeros. Romelu Lukaku, con quien coincidió en Chelsea, le envió un mensaje de apoyo, al igual que Matías Suárez, quien compartió plantel con él en Anderlecht. Horas después, el exfutbolista agradeció públicamente las muestras de cariño y señaló que sigue fortalecido por el respaldo recibido.

Nacido el 27 de marzo de 1992 en Bruselas, hijo de padres zambianos, Musonda se formó en las divisiones inferiores de Anderlecht y en 2012 fue fichado por Chelsea junto a sus hermanos Charly y Tika. Aunque integró el plantel principal, no llegó a debutar oficialmente. Posteriormente jugó en clubes de Bélgica, España y África, antes de poner fin a su carrera profesional en 2020.

Mira la programación en Red Uno Play