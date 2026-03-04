Policía busca a expareja acusada de feminicidio en La Paz

La Fiscalía Departamental de La Paz investiga un nuevo caso de feminicidio ocurrido en una vivienda de la zona Rosasani, de la ciudad de La Paz. La víctima fue identificada como Maribel C.CH., de 37 años de edad, quien se encontraba embarazada de cinco meses y fue hallada sin vida con heridas cortantes en su domicilio.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el principal sospechoso es su exconcubino, Joel E.C.D., de 24 años, contra quien ya se emitió un mandamiento de aprehensión. El sindicado está prófugo y es buscado por la Policía.

“Al conocer este hecho, el Equipo Multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida fue al lugar y realizó los primeros actos investigativos para dar con el autor de este crimen y colectar indicios materiales, biológicos y genéticos”, explicó Torrez.

De manera paralela, la Policía inició operativos de búsqueda para dar con el paradero del concubino de la víctima, principal sospechoso en este caso.

“En estos momentos se están realizando operativos para poder dar con él lo antes posible y descartar o confirmar que se trata de un nuevo feminicidio en la ciudad de La Paz”, señaló el comandante departamental de la Policía de La Paz, Juan Sotopeña.

Según los primeros antecedentes, el hombre tenía denuncias previas por violencia psicológica e incluso contaba con una orden de alejamiento. Sin embargo, la noche anterior al hallazgo del cuerpo habría estado en compañía de la víctima, pese a la restricción vigente.

La alerta fue dada por la hija de la mujer, una adolescente de aproximadamente 14 años, quien fue la primera en percatarse de que su madre no presentaba signos vitales.

“Es su hija quien denuncia y verifica que su madre se encontraba sin signos vitales”, confirmó la autoridad policial.

La víctima deja en la orfandad a dos hijos: una adolescente de 14 años y un niño de nueve. El padre de los menores falleció hace cuatro años a causa de cáncer. Según se conoció, ambos quedarán bajo resguardo institucional mientras se define su situación legal y familiar.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia médico-legal que determinará con precisión la causa de la muerte y confirmará el estado de gestación.

Este sería el octavo caso en el departamento de La Paz y el número 18 a nivel nacional.

Mira la programación en Red Uno Play