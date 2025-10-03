Buscan a familiares de la mujer hallada sin vida en la casa de su pareja en Tembladerani

La Policía informó que continúa la búsqueda de los familiares de la víctima, hallada sin vida dentro de la vivienda de su pareja, ubicada en la zona Tembladerani de La Paz.

“Se halló un cadáver en estado de putrefacción, con una data de muerte de entre dos a tres semanas”, manifestó el jefe policial a cargo del caso.

El cuerpo de la mujer, que tendría entre 35 y 40 años de edad, permanece en la morgue, sin que hasta la fecha algún familiar se haya presentado a reclamarlo.

El feminicidio fue reportado por la hermana del presunto autor, un hombre de 50 años de oficio zapatero. Según las investigaciones, en un ataque de celos habría apuñalado ocho veces a su pareja con un cuchillo de cocina, provocándole la muerte.

El sujeto cuenta con una orden de aprehensión y es buscado por la Policía. Se espera que los familiares de la víctima se presenten para recibir el informe médico forense y retirar el cuerpo con el fin de darle cristiana sepultura.

Mira la programación en Red Uno Play