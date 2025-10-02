“La niña desconocía que estaba embarazada” Menor de 13 años, abusada por su propio abuelo, dio a luz

La menor de 13 años que quedó embarazada tras ser abusada sexualmente por su propio abuelo en Sacaba, Cochabamba ya tuvo a su bebé, y el agresor se encuentra en celdas policiales. El caso que consternó a la población se conoció el sábado 27 de septiembre, cuando la menor llegó a un centro médico para ser atendida, con 36 semanas de gestación.

Se conoció además que el abuelo de 60 años, la llevó a dar a luz al hospital, pero se negaba a dar información, tras ser consultado por la menor, el agresor dijo que no la conocía. El caso fue tipificado por la fiscalía como violación agravada debido a que la víctima es menor de edad, además quedó embarazada.

Los médicos procedieron a llamar a la policía, y de manera inmediata se capturó al agresor, por lo que este se encuentra encarcelado. Según informó la Policía, el abuelo había confesado que violó a la menor cuando estaba en estado de ebriedad.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia brinda el acompañamiento a la menor, quien actualmente se encuentra al cuidado de su madre.

El doctor Antonio Pardo, director del Hospital Materno Infantil de Cochabamba, donde fue atendida la menor de 13 años, brindó detalles del proceso de atención a la víctima, ya que señaló que la misma desconocía que estaba embarazada.

“Es una paciente que fue derivada del Hospital de Sacaba, ella ya venía con dolores de más de 12 horas, cuando llegó al hospital ya estaba en periodo expulsivo, es decir que la cabeza del bebé ya estaba abajo, normalmente a las pacientes de esa edad se les hace cesaría, pero a ella se le dio analgesia de parto, se le hizo parto normal”, manifestó Pardo.

El médico afirmó que, pese a las circunstancias, la menor nació estable pesando 2 kilos 790 gramos, pero nació con el labio leporino.

“Nació un bebé de sexo femenino de 2 kilos 790 gramos, trasladad desde el Hospital de Sacaba, de 36 semanas de gestación. La bebé nació bien, está estable, pero tiene labio leporino. La menor y madre de la niña no sabían que ella estaba embarazada”, afirmó Pardo.

El médico señaló que la familia de la menor presentó una documentación donde señala que la madre de la menor tendría tutela de su nieta, por lo que se llevó a casa a la menor dándole el alta médica.

Por su parte el director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sacaba, Carmelo Valencia, ratificó que la menor al ser entrevistada se evidenció que desconocía de su embarazo, no recibió revisiones médicas, y la familia pensaba que estaba estreñida.

El abuelo en su declaración entró en múltiples contradicciones, confesó las agresiones sexuales cometidas contra su propia nieta. La menor recibe tratamiento psicológico, además se analiza el entorno social de la familia para ver si es seguro.

