Desfalco millonario en Epcoro: penalista exige que el dinero vuelva al Estado

El exgerente de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización de Oro (Epcoro), Edwin Vladimir Condori, fue aprehendido este miércoles por la denuncia de un desfalco superior a los Bs 123 millones. La Fiscalía anunció que será imputado por los delitos de conducta antieconómica, concusión, incumplimiento de deberes y malversación.

Condori fue capturado en la ciudad de Oruro y trasladado a La Paz, donde en horas de la noche fue recluido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su declaración informativa y de la audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá si enfrenta el proceso en libertad o con detención preventiva.

El abogado penalista Abel Loma consideró que el proceso no debe limitarse a la aprehensión del acusado, sino que debe enfocarse en recuperar el dinero presuntamente desfalcado.

“No puede quedarse solo en la aprehensión y la detención. Luego salen en libertad y el dinero no aparece. ¿Cómo es posible que se permita a una persona manejar semejantes montos sin control?”, cuestionó Loma.

El jurista comparó el caso con otros hechos de corrupción de alto impacto y advirtió que el daño económico al Estado es profundo cuando no se recuperan los recursos.

“Estamos hablando de montos millonarios. El daño no es solo penal, es económico, y ese dinero le pertenece al Estado”, añadió.

Loma también señaló que Condori formaba parte de un círculo de confianza de la anterior gestión de Gobierno, lo que —según dijo— explicaría su designación en cargos estratégicos pese a antecedentes de irregularidades.

“La gravedad de este caso es que, pese a observaciones en otras empresas, fue designado como gerente de Epcoro. Era parte de una cúpula cercana al poder”, afirmó.

Más temprano, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la denuncia fue presentada en noviembre de 2025 y cuenta con cinco testigos clave, funcionarios de la empresa que declararon haber entregado dinero en efectivo bajo amenazas al exgerente.

Según la investigación, los montos entregados de forma separada fueron de Bs 1 millón, Bs 17 millones, Bs 10 millones y Bs 56 millones, sumas que no habrían sido justificadas ni registradas adecuadamente.

“Una vez desembolsados, los montos fueron entregados de mano propia al exgerente y no se puede establecer el paradero de aproximadamente Bs 89 millones”, explicó Torrez en conferencia de prensa.

Epcoro depende de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y tiene como objetivo la producción y comercialización de oro en toda la cadena minera. El caso se suma a una serie de denuncias de corrupción que salpican a la anterior gestión gubernamental y que actualmente son investigadas por el Ministerio Público.

