Incendio en restaurante de la av. Blanco Galindo alarma a vecinos de Quillacollo

Un incendio registrado en un restaurante ubicado sobre la avenida Blanco Galindo, en el municipio de Quillacollo, generó alarma entre vecinos y transeúntes la noche de este miércoles, debido a la intensa humareda que se elevaba desde el lugar.

De inmediato, equipos de emergencia se trasladaron hasta el sector para sofocar el fuego y evitar que las llamas se propaguen a otros ambientes o inmuebles cercanos.

Según información preliminar, el incendio habría afectado principalmente el área de la cocina del establecimiento; sin embargo, aún no existe un reporte oficial que detalle las causas ni la magnitud exacta de los daños.

Vecinos del lugar reaccionaron alarmados al percatarse del humo, pero afortunadamente no se registraron personas heridas. De manera preliminar, solo se reportan daños materiales de consideración.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen del siniestro.

