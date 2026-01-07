Crueldad animal en La Paz: hombre fue denunciado por faenar a un perro en la calle

La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) investiga dos graves casos de maltrato animal registrados en la ciudad de La Paz, uno de los cuales terminó con la muerte de un can, hecho que ya derivó en la detención preventiva del presunto responsable.

El fiscal de Medio Ambiente, Daniel Portales, informó a Bolivia TV que la Fiscalía y Pofoma actuaron tras recibir denuncias ciudadanas que alertaban sobre actos de extrema crueldad contra animales.

Faenado en plena vía pública

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió el 3 de enero en la zona de Villa Copacabana, donde un animal fue faenado en plena calle.

“Se ha suscitado un hecho ilícito por biocidio. En este lugar se faeneó a un animal en vía pública”, explicó Portales.

Tras la intervención de Pofoma, un hombre fue aprehendido y posteriormente imputado por los delitos de biocidio y atentado a la salud pública. La autoridad judicial determinó su detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro.

El fiscal aclaró que se descartó la hipótesis de comercialización de carne, por lo que el caso se mantiene bajo la figura penal de biocidio.

De acuerdo con la normativa vigente, el delito de biocidio —que implica la muerte de un animal con crueldad o ensañamiento— se sanciona con penas de dos a cinco años de prisión.

Segundo caso: aceite hirviendo

Pofoma también investiga un segundo hecho de maltrato animal, en el que otro can fue atacado con aceite hirviendo.

El director nacional de Pofoma, José Luis Alarcón, informó que la denuncia se conoció a través de redes sociales, motivo por el cual se convocó a la persona denunciante para que preste su declaración en oficinas policiales.

“Se están realizando las investigaciones correspondientes”, señaló Alarcón.

Piden justicia

Diversas asociaciones defensoras de animales en La Paz se pronunciaron públicamente y exigen sanciones ejemplares, pidiendo que estos actos de crueldad no queden impunes.

