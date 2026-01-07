TEMAS DE HOY:
NAABOL reanuda aterrizajes y despegues en el aeropuerto internacional de El Alto

Las operaciones aéreas se restablecieron desde las 06:40 de este miércoles, luego de una suspensión temporal por baja visibilidad, informó NAABOL.

Juan Marcelo Gonzáles

07/01/2026 10:50

Foto: Aeropuerto Internacional de El Alto (internet)
La Paz

La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) informó la reanudación de las autorizaciones de aterrizajes y despegues en el Aeropuerto Internacional de El Alto, desde las 06:40 de este miércoles 7 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, las operaciones aéreas fueron suspendidas temporalmente a las 04:45 debido a la reducción de visibilidad por niebla, condición que no cumplía con los mínimos de seguridad exigidos para las maniobras aéreas.

NAABOL señaló que las condiciones meteorológicas mejoraron parcialmente, lo que permitió restablecer de manera progresiva las operaciones en la terminal aérea ubicada en la ciudad de El Alto.

La entidad reiteró que la seguridad de los usuarios y pasajeros es prioritaria, por lo que las decisiones operativas se adoptan en función de los reportes técnicos y climáticos.

 

 

